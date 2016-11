3sat 03:20 bis 04:00 Show Was gibt es Neues? Die kuriosesten Fragen, die witzigsten Antworten,die verrücktesten "Dinge der Woche" und viel Spaß A 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Lukas Resetarits, Eva Maria Marold, Gerald Votava, Katharina Straßer und Thomas Stipsits müssen sich diesmal mit einem ganz besonderen Ding beschäftigen, sogar mit zwei verschiedenen. Aber eines birgt eine spezielle Überraschung in sich. Die Promifrage kommt von Kabarett-Sonderpreisträger Gerhard Haderer. Der Karikaturist möchte wissen, was ein "Strichkampf" ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Oliver Baier Originaltitel: Was gibt es Neues?

