3sat 00:10 bis 01:50 Filme Jeder stirbt für sich allein D 1976 Nach dem Roman von Hans Fallada Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem der Sohn von Otto und Anna Quangel im Krieg gefallen ist, verteilen diese Flugblätter gegen das Hitler-Regime in ihrer Stadt. Sie werden Teil des deutschen Widerstandes. Das Ehepaar sieht ihren Sohn zum letzten Mal, als dieser im Jahre 1940 während eines Urlaubs in Berlin seinen Marschbefehl erhält. Im offiziellen Schreiben der Heeresleitung heißt es, er sei "für Führer, Volk und Vaterland" den Heldentod gestorben. Für Anna bricht mit dem Tod ihres einzigen Kindes die Welt zusammen. In ihren Augen ist der pathetisch proklamierte "Heldentod" nichts weiter als ein Mord, den Hitler zu verantworten hat. Als ihr ein Stapel unbenutzter Feldpostkarten in die Hände fällt, schreibt sie auf eine von diesen, wie ihr zumute ist: "Der Führer hat mir meinen Sohn ermordet ..." Sie legt die Karte heimlich in der Stadt ab, in der Hoffnung, ein paar Menschen auf diese Weise aus ihrem blinden Glauben an Hitler wachrütteln zu können. Ihr Mann, Werkmeister in einem großen Tischlereibetrieb, in dem kriegsbedingt vorwiegend Särge produziert werden, schließt sich seiner Frau an. Die beiden deponieren Karten mit ihrem persönlichen Aufruf zum Widerstand an vielen Stellen der Stadt. Die Suche nach dem "Klabautermann", wie die Gestapo die unbekannten Schreiber der Karten nennt, fällt zunächst schwer. Die meisten Protestschreiben werden von obrigkeitshörigen Bürgern bei der Polizei abgeliefert. Als Kommissar Escherich mit Hilfe des schmierigen Hauswarts Borkhausen den Quangels dann doch auf die Spur kommt, landet das Ehepaar vor dem "Volksgerichtshof". Die Verhandlung ist eine bloße Farce, das Todesurteil gegen beide steht längst fest. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hildegard Knef (Anna Quangel) Carl Raddatz (Otto Quangel) Sylvia Manas (Trudel Baumann) Martin Hirthe (Escherich, Kommissar) Peter Matic (Enno Kluge) Gerd Böckmann (Schröder, Kriminal-Assistent) Rudolf Fernau (Fromm, Kammergerichtsrat) Originaltitel: Jeder stirbt für sich allein Regie: Alfred Vohrer Drehbuch: Anton Czerwik, Miodrag Cubelic Kamera: Heinz Hölscher Musik: Gerhard Heinz Altersempfehlung: ab 16