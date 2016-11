3sat 22:35 bis 00:10 Thriller The Escapist - Raus aus der Hölle GB, IRL 2008 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Frank Perry sitzt im ausbruchsicheren Gefängnis von Dublin - lebenslänglich. als er erfährt, dass seine 21-jährige Tochter zum Junkie geworden ist, plant er eine riskante Flucht. Mit dabei sind Lenny Drake, verurteilt zu acht Jahren, Viv Batista, zu zwölf Jahren, James Lacey, zu sieben Jahren, und Brodie, ebenfalls lebenslänglich. Dank einer aberwitzigen Logistik arbeiten sich die Männer durch Stollen, Gänge, Katakomben und U-Bahn-Schächte. Dabei kämpft Perry auch allein, gegen sein Alter, seine Vergangenheit, sein Schicksal - und den heimlichen König des Gefängnisses, Rizza, diabolisch gut gespielt von Damian Lewis. Rupert Wyatts Drama "The Escapist" bietet eine seltene Synthese aus Actionkino und dem psychologisch ausgefeilten Porträt eines Hoffnungslosen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brian Cox (Frank Perry) Damian Lewis (Rizza) Joseph Fiennes (Lenny Drake) Seu Jorge (Viv Batista) Liam Cunningham (Brodie) Dominic Cooper (Lacey) Steven Mackintosh (Tony) Originaltitel: The Escapist Regie: Rupert Wyatt Drehbuch: Rupert Wyatt, Daniel Hardy Kamera: Philipp Blaubach Musik: Benjamin Wallfisch Altersempfehlung: ab 16