3sat 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Antibiotika-Falle D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Gefährliche multiresistente Keime nehmen in unserem Alltag zu, bei Menschen wie bei Tieren. Die Entwicklung ist dramatisch, jährlich sterben 15 000 Menschen in Deutschland an diesen. Was haben wir zu befürchten, und wie können wir uns vor Erregern schützen, gegen die Antibiotika nicht helfen? Der Film macht sich auf die Suche nach Ursachen für die Krise, nach Ansätzen für Lösungen, politischen Reaktionen und Möglichkeiten der Selbsthilfe. In Kiel sorgte eine Epidemie mit einem multiresistenten Keim für zwölf Todesopfer. Der gefährliche Keim wurde von einem Patienten nach einem Mittelmeerurlaub mitgebracht und verbreitete sich schnell auf der Intensivstation. Seitdem ist jeder, der in Südeuropa in einer Klinik war, ein Risiko-Patient und wird vorsorglich isoliert. Das heißt aber auch, dass es nicht nur in Kiel immer mehr Isolationszimmer für immer mehr Patienten mit resistenten Keimen geben muss. In allen deutschen Krankenhäusern werden dringend mehr Spezialisten benötigt, die sich mit der zunehmenden Problematik auskennen. Isolierung und Hygiene sind die einzigen Möglichkeiten, die Verbreitung von Keimen im Krankenhaus zu vermeiden. Aber nicht nur Ärzte, sondern vermehrt auch Patienten und Besucher müssen auf Hygiene achten, um Epidemien zu verhindern. Da kaum neue resistenzbrechende Antibiotika in den nächsten Jahren auf dem Markt zu erwarten sind, müssen unbedingt weniger Antibiotika eingesetzt werden. Je mehr Antibiotika gegeben werden, desto schneller entwickeln die Keime Resistenzen. Doch deutsche Hausärzte verschreiben 600 Tonnen Antibiotika pro Jahr, doppelt so viel wie die Krankenhäuser. Die meisten davon überflüssigerweise bei Erkältungskrankheiten. Zwar gibt es Schnelltests auf dem Markt, doch die werden kaum genutzt, und es gibt keine Gesetzesvorlagen, die dieses Problem in Angriff nehmen. Noch ausufernder sind der Antibiotikaeinsatz und damit auch die Resistenzentwicklung in der Tiermast. Bei einer Untersuchung wurden in allen geprüften Hühnermastbetrieben resistente Darmbakterien gefunden. Wissenschaftler untersuchen, wie die Keime ins Fleisch und in unseren Körper gelangen. Sicher ist, dass in unserem Fleisch immer häufiger resistente Keime zu finden sind. Die Verbraucher müssen nicht nur im Krankenhaus, sondern auch zu Hause verstärkt auf richtige Hygiene achten. Resistente Keime werden so schnell nicht mehr aus unserem Alltag verschwinden, sondern eher noch mehr und noch multiresistenter werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Antibiotika-Falle

