3sat 06:20 bis 07:00 Magazin Kulturzeit Das 3sat-Kulturmagazin von ZDF, ORF, SRF und ARD Mexiko und Trump: Gespräch mit Yuri Herrera / Simon Stone: "Retter des Theaters": Der Regisseur ist der Mann der Stunde in der internationalen Theaterszene / Das Festival Wien Modern: Neuer künstlerischer Leiter, Bernhard Günther, zeigt sich experimentfreudig / Geliebte Bausünden aus Beton: Architekturstil "Brutalismus" wiederentdeckt / Wien: Staatsakt für Heimkinder: Im österreichischen Parlament wird an das Leid österreichischer Heimkinder gedacht A, D, CH 2016 2016-11-18 09:05 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken "Kulturzeit" ist das werktägliche Kulturmagazin von 3sat. "Kulturzeit" mischt sich in kulturelle und gesellschaftspolitische Fragen ein. Das Magazin bietet Hintergrundinformationen, Porträts und Gespräche zu aktuellen und brisanten Fragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tina Mendelsohn Originaltitel: Kulturzeit

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 314 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 74 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 74 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 74 Min.