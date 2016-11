Disney Channel 09:20 bis 09:50 Trickserie Jake und die Nimmerland Piraten Das Meerjungfrauen-Lied / Schatz der Gezeiten USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Jake und seine Freunde helfen Marina ein großes Meerjungfrauen-Fest vorzubereiten. Jeder hat seine Aufgabe - nur Marinas kleine Schwester möchte lieber surfen und singt das "Meerjungfrauen-Lied" um Käpt'n Hook und seine Kumpanen in Hypnose zu versetzen, damit sie ihre Aufgaben erledigen... (b) Izzy begleitet Marina und die Meerjungfrauen zu einer festlichen Zeremonie. Käpt'n Hook ist ebenfalls auf dem Weg dorthin um den Schatz der Gezeiten zu stehlen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jake and the Never Land Pirates Regie: Howy Parkins Drehbuch: Mark Seidenberg

