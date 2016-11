Disney Channel 06:20 bis 06:50 Trickserie Die Schlümpfe Zwirnis Zaubernadel / Frühstück bei Torti USA, B 1984 16:9 HDTV Merken (a) Schneiderschlumpf muss vor der Herbstmodeschau für jeden Schlumpf einen Anzug nähen. Schlaubi Schlumpf will ihm helfen und mithilfe von Papa Schlumpfs Zauberbuch schlumpft er eine magische Nadel herbei, die zehn Mal so schnell wie der Schneider näht... Aber taugt das auch was? (b) Diesmal ist sich Gargamel ganz sicher. Das heißt, fast. Er wird gleich versuchen, die kleinen Schlümpfe zu fangen! Tortis Pfannkuchen sind so leicht, dass die Schlümpfe fast schwebend in Gargamels Griff landen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen

