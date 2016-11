Niederlande 1 20:30 bis 21:30 Sonstiges Witse Natuurlijke Selectie (deel 1) B 2010 Merken In een woning wordt het lijk gevonden van Fanny Jacobs, een jonge laborante. Ze was zwanger van haar tweede kind. Haar ex-man is echter onvruchtbaar, wat de vraag doet rijzen wie de vader van haar twee kinderen is. Witse ontdekt dat Fanny zwanger werd door kunstmatige inseminatie. Het onderzoek leidt naar het ziekenhuis waar zij behandeld werd, en dat maakt een aantal gereputeerde artsen erg zenuwachtig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Witse Regie: Tom Goris

