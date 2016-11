Spiegel TV Wissen 09:10 bis 09:55 Reportage Die Reportage Diskrete Ausputzer - Zimmermädchen im Einsatz D 2012 Merken Zimmermädchen im Einsatz - In einem Luxus-Hotel sind sie die billigsten und gleichzeitig die wichtigsten Mitarbeiter. Denn: sie arbeiten in der Privatsphäre der gehobenen und viel umworbenen Kundschaft. Zimmermädchen wissen oft mehr über ihre Gäste, als denen lieb sein kann. Diskretion ist oberstes Gebot in der Branche. Manche der Bewohner hinterlassen schamlos Reste von Sex und Besäufnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Reportage

