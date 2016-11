Spiegel TV Wissen 06:00 bis 06:45 Dokumentation Traumjob Küchenchef? Kochlehrlinge - Abschneiden, Abschmecken, Abbrechen D 2012 Merken Teil 1: Abschneiden, Abschmecken, Abbrechen - Gastronomen in der gesamten Republik klagen über massive Schwierigkeiten, Nachwuchs zu rekrutieren. Und die Abbrecherquote unter Lehrlingen im Gaststättengewerbe ist weitaus höher als in jedem anderen Bereich. Vor allem jene, für die Kochen bloß Beruf ist und keine Berufung, scheitern. SPIEGEL TV WISSEN begleitete drei Koch-Azubis im ersten Lehrjahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Traumjob Küchenchef?

