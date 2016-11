NDR 00:00 bis 01:00 Musik Udo Lindenberg - Stärker als die Zeit Live in Leipzig 2016 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Udo Lindenberg live heißt: Bis zu 65 Künstler stehen gleichzeitig auf der Bühne. Eine spektakuläre, multimediale Bühnenshow. Drei Stunden Hits. Drei Stunden, die man sein Leben lang nicht vergisst. Vor acht Jahren startete Udo Lindenberg mit "Stark wie Zwei" sein unglaubliches, immer noch andauerndes Comeback und damit die vermutlich stärkste und kreativste Schaffenszeit seiner Karriere. Sein "MTV unplugged" 2011 wurde mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet und sein aktuelles Album "Stärker als die Zeit" ist das bis dato meistverkaufte, in 2016 veröffentlichte Album eines Künstlers. In den vergangenen drei Jahren erlebten mehr als 800.000 Zuschauer Udo Lindenberg bei seinen Konzerten. Einen Höhepunkt seiner diesjährigen Tournee stellten die Abschlusskonzerte in Leipzig dar, die der Norddeutsche Rundfunk und der MDR in Kooperation mit Warner Music/DolceRita Recordings aufgezeichnet haben. In dieser Sendung wird ein Zusammenschnitt der Shows in Leipzig mit alten und neuen Hits und vor allem mit dem unvergleichlichen Udo-Feeling präsentiert. Die Fans vorm Fernseher zu Hause haben dabei die Möglichkeit, sich an diese unvergesslichen Momente zu erinnern oder hautnah mitzuerleben, was in den Stadien geschah. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Udo Lindenberg - "Stärker als die Zeit" Regie: Sven Haeusler