NDR 12:10 bis 12:55 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 625 Kontroverse D 2013 Untertitel HDTV Live TV Merken Der Bauunternehmer Olaf Beck kommt mit starken Schmerzen in die Sachsenklinik. Gestresst blafft er Schwester Yvonne unfreundlich und im Befehlston an. Yvonne versucht gelassen zu bleiben. Doch als Olaf Beck sogar während der Untersuchung durch Dr. Roland Heilmann telefoniert, nimmt sie ihm kurzerhand das Handy weg und sagt ihm die Meinung. Beck imponiert die Art der Schwester zunehmend. Obwohl sich Yvonne mehr und mehr über Olafs Art aufregt, merkt sie, dass sie sich langsam in ihn verliebt. Roland rätselt währenddessen nach der richtigen Diagnose, denn Becks Zustand verschlechtert sich rapide. Charlotte Gauss leidet unter starken Rückenschmerzen. Ihr Mann Otto Stein bittet sie, sich doch endlich untersuchen zu lassen. Schließlich habe man mit Roland Heilmann einen exzellenten Mediziner direkt im Haus. Pia Heilmann hingegen würde gern ein Verfahren aus der Traditionellen Chinesischen Medizin anwenden. Dies führt zu einer heftigen Diskussion über klassische Schulmedizin und alternative Heilmethoden. Doch am Ende obliegt es Charlotte, eine Wahl zu treffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mathias Herrmann (Olaf Beck) Anthony Petrifke (Jonas Heilmann) Ella Zirzow (Lisa Schroth) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Dieter Bellmann (Prof. Dr. Gernot Simoni) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Frank Gotthardy Drehbuch: Inka Fromme Kamera: Bernhard Wagner, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia