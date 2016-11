NDR 09:30 bis 10:00 Regionales Hamburg Journal Schwere Kindesmisshandlung / Wettbewerb der Klempner / "The Concept of Lines" - Die größten Modefotografen des 20. Jahrhunderts / FC St. Pauli vor Fortuna Düsseldorf / Freizeittipps / Wirtschaftsdelegation aus dem Iran zurück D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Das Regionalmagazin des Norddeutschen Rundfunks für das Land Hamburg berichtet über das politische und kulturelle Leben der Hansestadt und liefert Hintergrundinformationen zu besonderen Ereignissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jens Riewa Originaltitel: Hamburg Journal

