NDR 06:20 bis 07:20 Gesundheit Visite Das Gesundheitsmagazin Spezial: Knieprothesen: viele Kunstgelenke müssen wieder entfernt werden / Thema der Woche: Inkontinenz - jeder Zehnte ist betroffen D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Spezial Knieprothesen: viele Kunstgelenke müssen wieder entfernt werden Eigentlich sollen Kunstgelenke 15 Jahre oder länger halten. Aber eine Untersuchung der Berliner Charité zeigt jetzt: 70 Prozent der Menschen, die zu einer Wechsel-OP kamen, hatten ihre Knieprothese erst seit sechs Jahren oder einen noch kürzeren Zeitraum. Ein weiteres überraschendes Ergebnis: Grund für den vorzeitigen Verschleiß war nicht die Qualität der Prothese oder falsche Belastung, sondern Fehler beim Einsatz durch den Operateur. Häufig ist bei dem Eingriff der Bandapparat verletzt worden oder es entwickelten sich Entzündungen. Warum passieren so viele Fehler bei dieser schwierigen Operation? Und wie findet man als Patient die richtige Klinik? Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Inkontinenz: jeder Zehnte ist betroffen Niemand spricht gern darüber, aber jeder Zehnte in Deutschland leidet an Inkontinenz. Die Ursachen sind vielfältig: Medikamente, deren Nebenwirkungen eine Blasenschwäche hervorrufen. Eine Operation, bei der Nerven in Mitleidenschaft gezogen wurden. Oder eine allgemeine Beckenbodenschwäche, die sich häufig erst bei einer Überlastung zeigt, beispielsweise durch langdauerndes Husten. Viele Betroffene ertragen ihre Erkrankung still, trauen sich nicht einmal, bei ihrem Arzt das Thema Blasenschwäche anzuschneiden. Dabei gibt es wirksame Hilfen wie Beckenbodentraining, Einlagen, gezielte Medikamente oder eine Operation. Welche Therapie infrage kommt, ist individuell äußerst unterschiedlich. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vera Cordes Originaltitel: Visite

