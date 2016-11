Sky Atlantic HD 00:00 bis 01:05 Dokumentation Darwin in der Kritik: Glauben in Amerika USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Fast die Hälfte der Amerikaner glaubt, dass die Erde und alles Leben darauf in sechs Tagen erschaffen wurden. Als Kreationisten lesen sie die biblische Schöpfungsgeschichte wörtlich - mit einschneidenden Folgen für ihr alltägliches Leben. Ihr größtes Feindbild: Charles Darwin, Urheber der Evolutionstheorie, für viele fundamental religiöse Amerikaner der personifizierte Antichrist. Doch wie stand Darwin selbst der christlichen Lehre gegenüber? - Aufschlussreicher Einblick in die Gedankenwelt des Kreationismus und zugleich ein psychologisch tiefgreifendes Porträt von Charles Darwin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Questioning Darwin Regie: Antony Thomas Kamera: Jonathan Partridge