Kardinal Spencer (James Cromwell), der Mentor des jungen Papstes Pius XIII. (Jude Law), ist schwer krank. Dennoch versucht er seinen ehemaligen Schüler von einer Abkehr von seiner harten Haltung gegenüber Schwangerschaftsabbrüchen zu bewegen. In New York hat Kardinal Gutierrez (Javier Cámara) unterdessen mit der Aufklärung des Missbrauchsskandals um Erzbischof Kurtwell (Todd Grinnell) zu kämpfen. - Jude Law mischt als erster amerikanischer Papst den Vatikan auf: hintergründige Dramaserie vom oscarprämierten Bildermagier Paolo Sorrentino. In Google-Kalender eintragen