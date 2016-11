Sky Atlantic HD 18:00 bis 19:00 Mysteryserie True Blood Frisches Blut USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Bill (Stephen Moyer) will Sookies (Anna Paquin) Vertrauen zurückgewinnen. Doch stattdessen bringt er sie erneut in Gefahr. Eric (Alexander Skarsgård) ködert unterdessen Russell Edgington (Denis O'Hare) mit dem ultimativen Traum jeden Vampirs. Sam (Sam Trammell) schließt allmählich Frieden mit seiner dunklen Seite. Aber dabei verärgert er jeden in seiner Umgebung - außer Tara (Rutina Wesley). Und Lafayette (Nelsan Ellis) hat mit neuen Dämonen zu kämpfen. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Nelsan Ellis (Lafayette Reynolds) Kevin Alejandro (Jesus Velasquez) Originaltitel: True Blood Regie: Dan Minahan Drehbuch: Alan Ball, Charlaine Harris, Nancy Oliver Kamera: Matthew Jensen Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 12