Sky Atlantic HD 09:25 bis 10:15 Dokumentation Der Unglücksbringer: Das Leben und die Tode des Robert Durst Kapitel 2: Armer kleiner reicher Junge USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Robert Durst, Spross einer New Yorker Immobilien-Dynastie und mutmaßlicher dreifacher Mörder, spricht über seine Kindheit, in der er den Selbstmord seiner Mutter mit ansehen musste. Desinteressiert am Immobiliengeschäft, flieht er später mit seiner Frau Kathie ins idyllische Vermont. Doch nach 10 Jahren nötigte ihn sein Vater, nach New York zurückzukehren. Und Dursts Frau verschwindet spurlos. Ihre Familie ist überzeugt, dass er mehr weiß, als er vorgibt. - Atemberaubende Dokureihe über den Millionenerben und mutmaßlichen dreifachen Mörder Robert Durst, vom oscarnominierten Filmemacher Andrew Jarecki. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst Regie: Andrew Jarecki Drehbuch: Andrew Jarecki, Marc Smerling, Zachary Stuart-Pontier Kamera: Marc Smerling Altersempfehlung: ab 12

