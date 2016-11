Motorvision.TV 00:25 bis 00:50 Dokumentation Car History Citroen - Frankreichs Kultautos D 2013 Stereo 16:9 Merken Es sind Autos zum Schwärmen und zum Schweben: Die Göttin, die Ente und die Gangsterlimousine. Von Anfang an zelebriert Citroen die Freude an der Extravaganz. Der Traction Avant, genannt die Gangsterlimousine, ist ein Meilenstein in der Automobilgeschichte. Der 2CV, genannt Ente, ist das ungewöhnlichste und charmanteste Auto, das je gebaut wurde. Schnell wird er zum Kultgefährt für Studenten, Professoren und Lebenskünstler. Der DS19, der Göttin, sieht aus, als käme sie von einem anderen Stern. Mit der hydropneumatischen Federung versetzt sie ihre Passagiere in einen Schwebezustand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car History