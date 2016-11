Motorvision.TV 15:35 bis 16:00 Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin SUV-Dickschiffe D 2015 Stereo 16:9 Merken Sie sind groß, haben Platz und bieten mit Allradantrieb sogar richtig viel Spaß und Sicherheit im Gelände. Die Rede ist von den SUV-Dickschiffen Audi Q7 und Land Rover Discovery Sport. Audi renoviert 2015 das größte Modell der Q-Baureihe: Dank Leichtbau wiegt das SUV zwar bis zu 325 Kilogramm weniger als der Vorgänger, hat aber immer noch ein Leergewicht von knapp zwei Tonnen. Kleiner, aber mindestens genauso neu ist der Land Rover Discovery Sport. Er ist der Nachfolger von der zweiten Generation des Freelander und steht seit März 2015 bei den Händlern. Welches SUV sich für welchen Einsatz am besten eignet, in dieser Folge von 4x4- das Allrad In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin