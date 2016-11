Motorvision.TV 06:40 bis 07:35 Magazin Top Gear GB 2014 Stereo 16:9 Merken Moderne GT Fahrzeuge mit jeder Menge elektronischem Schnick-Schnack an Bord gehen kaputt, wenn man sie zu brutalen Elementen aussetzt. Oder doch nicht? Um das Gegenteil zu beweisen fahren Jeremy, James und Richard quer durch Australiens Outback. Mit dabei: BMW M6 Gran Coupé, ein Nissan GTR und ein Bentley Continental GT. Wer gewinnt das Drag Race? Kann man sich damit vor Alligatoren schützen? 4.000 Meilen über Staub-Pisten fahren? Durch eine Eisenmine brutzeln? 4.000 Rinder und Kühe hüten? Mal sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May Originaltitel: Top Gear

