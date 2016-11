Sky Krimi 03:30 bis 04:35 Krimi Blochin - Die Lebenden und die Toten Kapitel 3 D 2015 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Staatssekretärin Katrin Steinbrenner hat Blochin auf dem Kieker, weil sie ihn in Verbindung mit David Simons Gefängnisausbruch sieht. Blochin versucht daher auf eigene Faust seinen Freund zu finden, um seine Unschuld zu beweisen. Blochins Chef Dominik gerät inzwischen unter Druck, als ein unliebsamer Zeuge auftaucht, der beide im Mordfall Garbo belasten will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Vogel (Blochin) Thomas Heinze (Dominik Stötzner) Maja Schöne (Inka Blochin) Jördis Triebel (Katrin Steinbrenner) Christoph Letkowski (Yorik Geier) Agnieszka Piwowarska (Magda Iwinska) Jörg Pose (Dankwart Breitkreuz-Himmel) Originaltitel: Blochin - Die Lebenden und die Toten Regie: Matthias Glasner Drehbuch: Matthias Glasner, Svenja Rasocha, Laura Lackmann Popescu, Maxim Kuphal-Potapenko Kamera: Jakub Bejnarowicz Musik: Lorenz Dangel Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 413 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 223 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 143 Min. Blade 2

Actionfilm

RTL II 02:15 bis 04:00

Seit 98 Min.