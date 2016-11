Sky Krimi 00:05 bis 01:05 Krimiserie Kommissarin Lund Folge: 1 DK 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Kommissarin Sarah Lund will ihren Dienst bei der Kopenhagener Mordkommission quittieren und mit ihrem Sohn und ihrem Lebensgefährten nach Schweden ziehen. Doch ihr Vorgesetzter bittet sie, noch den Fall eines ermordeten Mädchens zu übernehmen. Gemeinsam mit dem Nachfolger Jan Meyer ermittelt sie in einem Mordfall, der ihr Leben verändern wird. - Die 1. Staffel des dänischen Straßenfegers: Hochspannung und Nervenkitzel auf höchstem Niveau sind garantiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Sarah Lund) Bjarne Henriksen (Theis Birk Larsen) Lars Mikkelsen (Troels Hartmann) Ann Eleonora Jørgensen (Pernille Birk Larsen) Søren Malling (Jan Meyer) Marie Askehave (Rie Skovgaard) Farshad Kholghi (Rama) Originaltitel: Forbrydelsen Regie: Birger Larsen Drehbuch: Per Daumiller, Torleif Hoppe, Michael W. Horsten Kamera: Eric Kress Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 16