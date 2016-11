Sky Krimi 21:20 bis 22:25 Krimiserie Kommissar Stolberg: Blutsbrüder D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. Hannah Voskort diagnostiziert einen Schuss in die Brust als Todesursache für den jungen Mann, der auf eine Baustelle gefunden wurde. Das Opfer war kein unbeschriebenes Blatt: Der 20-jährige David Rahn wurde erst am Tag seines Todes aus dem Gefängnis entlassen. Ein kriminaltechnischer Befund bringt neue Erkenntnisse: Die Kugel, die David Rahn tötete, stammt aus der gleichen Waffe, die bei dem Raubüberfall auf einen Kiosk benutzt wurde. Für die Polizei rückt der damalige Komplize Davids in den Mittelpunkt der Ermittlungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rudolf Kowalski (Martin Stolberg) Annett Renneberg (Catharina Brandt) Wanja Mues (Nico Schreiber) Eva Scheurer (Dr. Hannah Voskort) Martin Feifel (Andi Ehrmann) Rahul Chakraborty (Bülent Öktem) Robert Gallinowski (Gregor Kaminski) Originaltitel: Kommissar Stolberg Regie: Andi Niessner Drehbuch: Sven Poser, Denise Schöwing Kamera: Philipp Kirsamer Musik: Fabian Römer