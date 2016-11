Sky Krimi 15:10 bis 16:05 Krimiserie Wolffs Revier Toter Zeuge, guter Zeuge D 1993 Merken Nach dem Mord an einem Nachtwächter in einem Elektrogroßmarkt nimmt die Polizei den Einbrecher Ellwein fest. Seine Komplizen Kraus und Brodnick entführen Wolffs Exfrau Ellen. Sie bieten der Polizei ein Geschäft an: Ellen gegen Ellwein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Gerd Wameling (Dr. Peter Fried) Klaus Pönitz (Günther Sawatzki) Eckhard Heise (Horst Buchwald) Elia Zimmermann (Ellen Wolff) Rolf Zacher (Dieter Ellwein) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Michael Lähn Drehbuch: Peter Hemmer Kamera: Rolf Liccini Musik: Roberto C. Detree Altersempfehlung: ab 12