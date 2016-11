Harry, Ron und Hermine (Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson) begeben sich auf eine lebensgefährliche Mission. Sie müssen Voldemorts Geheimnis seiner Unsterblichkeit und Zerstörungskraft finden und vernichten: seine Horkruxe. Ohne die Hilfe ihrer Professoren oder gar den Schutz von Professor Dumbledore sind die drei Freunde mehr denn je aufeinander angewiesen. Doch dunkle Kräfte in ihrer Mitte versuchen sie unbarmherzig auseinanderzureißen. - Teil 1 des siebten und letzten Abenteuers in der Harry-Potter-Reihe. In Google-Kalender eintragen