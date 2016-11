Discovery Channel 18:15 bis 19:05 Dokumentation Smash Lab - Explodieren geht über Studieren Das Schiff aus dem Flugzeug USA 2007 Stereo 16:9 Merken Wenn auf hoher See ein Unglück geschieht, ist schnelle Hilfe oft unmöglich. Weit draußen auf dem Meer, außerhalb der Reichweite von Helikoptern, dauert es oft Tage bis Schiffbrüchige in Sicherheit gebracht werden können. Manchmal kommt die Rettung aber auch zu spät. Das "Smash Lab" -Team sucht in dieser Episode nach neuen Wegen und konstruiert ein Boot, das per Flugzeug zum Unglücksort transportiert werden kann. Die kniffligste Frage, die sich den Forschern dabei stellt, lautet: Wie bringt man das Schiff aus dem Flieger aufs Wasser? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Smash Lab