Discovery Channel 06:15 bis 07:00 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Rettung in letzter Sekunde USA 2007 Stereo 16:9 Merken Die Saison läuft auf Hochtouren. Erschöpfte Männer ziehen randvolle Käfige mit Königskrabben an Bord. Doch das viele Geld, das ihnen als Lohn für die harte Arbeit winkt, lässt sie die Strapazen auf hoher See teilweise vergessen. Bei einigen fordert der Knochenjob unter extremen Wetterbedingungen jedoch Tribut. Eine riesige Welle reißt einen übermüdeten Seemann der "Trail Blazer" um und schwemmt ihn über Bord. Der Krabbenfischer kann zwar aus dem Wasser gerettet werden, schwebt aber in Lebensgefahr, da sein Körper völlig unterkühlt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Blake Painter (Himself - Captain: Maverick) Phil Harris (Himself - Captain: Cornelia Marie) Sig Hansen (Himself - Captain: Northwestern) Jonathan Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Chris 'Chilly' Anderson (Himself - Engineer: Farwest Leader) Matt Bradley (Himself - Deckhand: Northwestern) Originaltitel: Deadliest Catch Drehbuch: Vince Maynard Musik: Bruce Hanifan, Paul Hepker

