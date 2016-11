Sky Cinema +24 03:15 bis 05:25 Drama Madame Marguerite oder die Kunst der schiefen Töne F, CZ, B 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Frankreich in den 20er-Jahren: Die reiche Baronin Marguerite (Catherine Frot) singt furchtbar gerne Opern - nur leider auch furchtbar schräg. Ihr heuchlerisches Publikum jubelt der Möchtegern-Diva jedoch zu. Das bringt Marguerite auf eine wahnwitzige Idee: Sie will unbedingt vor zahlendem Publikum in der Pariser Oper auftreten. - Französische Komödie mit einer überragenden Catherine Frot ("Odette Toulemonde"). Nach der wahren Geschichte von Florence Foster Jenkins, der "schlechtesten Sängerin der Welt." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catherine Frot (Marguerite) André Marcon (Georges Dumont) Michel Fau (Atos Pezzini / Divo) Christa Theret (Hazel) Denis Mpunga (Madelbos) Sylvain Dieuaide (Lucien Beaumont) Aubert Fenoy (Kyrill Von Priest) Originaltitel: Marguerite Regie: Xavier Giannoli Drehbuch: Xavier Giannoli, Marcia Romano Kamera: Glynn Speeckaert Musik: Ronan Maillard Altersempfehlung: ab 12

