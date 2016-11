Sky Cinema 05:25 bis 07:05 Komödie A Royal Night - Ein königliches Vergnügen GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 8. Mai 1945: Ganz Europa feiert den Sieg über Nazi-Deutschland. Im Buckingham Palace wünschen sich die jungen Prinzessinnen Elizabeth (Sarah Gadon) und Margaret (Bel Powley) nichts sehnlicher, als ihrem Goldenen Käfig zu entfliehen und mit der Bevölkerung zu feiern. Unter strengen Auflagen dürfen sie sich inkognito unters Volk mischen. Es beginnt eine Nacht voller Jubel, Gefahren und romantischer Abenteuer. - Nostalgisches Drama über ein selten erzähltes Kapitel in der Geschichte des englischen Königshauses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Gadon (Prinzessin Elizabeth) Bel Powley (Prinzessin Margaret) Jack Reynor (Jack) Rupert Everett (König George VI.) Emily Watson (Königin Elizabeth) Roger Allam (Stan) Jack Laskey (Captain Pryce) Originaltitel: A Royal Night Out Regie: Julian Jarrold Drehbuch: Trevor De Silva, Kevin Hood Kamera: Christophe Beaucarne Musik: Paul Englishby Altersempfehlung: ab 6

