MGM 02:40 bis 04:30 Filme Wie ich den Krieg gewann GB 1967 Nach dem Roman von Patrick Ryan 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ägypten im 2. Weltkrieg: Die Trottel-Truppe von Oberleutnant Goodbody (Michael Crawford) erhält den Auftrag, ein Kricketfeld für die siegreichen Kämpfer zu bauen. Und zwar hinter den feindlichen Linien. Für "Mr. Selbstvertrauen", Soldat Gripweed (John Lennon), scheinbar kein Problem. - Respektlose Demontage heroisierender Kriegsfilme voll absurder Gags. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Lennon (Gripweed) Michael Crawford (Lieutenant Ernest Goodbody) Roy Kinnear (Clapper) Lee Montague (Sergeant Transom) Jack MacGowran (Juniper) Michael Hordern (Oberst Grapple) Karl Michaël Vogler (Offizier Odlebog) Originaltitel: How I Won the War Regie: Richard Lester Drehbuch: Charles Wood Kamera: David Watkin Musik: Ken Thorne Altersempfehlung: ab 16

