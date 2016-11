MGM 20:15 bis 21:55 Actionfilm Kalter Hauch USA 1972 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eiskalt erledigt Profikiller Arthur Bishop (Charles Bronson) seine Jobs, auch den Mord an seinem alten Freund Harry. Dessen Sohn Steve (Jan-Michael Vincent) ist von Bishops Perfektion scheinbar tief beeindruckt und bittet ihn, ihm die Kunst des Tötens zu zeigen. Bishop ahnt nicht, dass er seinen eigenen Mörder ausbildet. - Fesselnder Thriller mit Berufsmacho Charles Bronson in Hochform. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charles Bronson (Arthur Bishop) Jan-Michael Vincent (Steve McKenna) Keenan Wynn (Harry McKenna) Jill Ireland (Prostituierte) Linda Ridgeway (Louise) Frank de Kova (Der Mann) James Davidson (Intern) Originaltitel: The Mechanic Regie: Michael Winner Drehbuch: Lewis John Carlino Kamera: Richard H. Kline, Robert Paynter Musik: Jerry Fielding Altersempfehlung: ab 16

