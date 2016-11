MGM 14:10 bis 16:10 Western Denen man nicht vergibt USA 1960 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mattilda (Lillian Gish) lebt mit ihren Kindern auf einer Farm in Texas. Eines Tages taucht ein Fremder auf. Der verbreitet überall, Mathildas Tochter Rachel (Audrey Hepburn) sei indianischer Abstammung. Die Kiowas fordern Rachel daraufhin zurück. Als die Indianer die Farm angreifen, droht die Familie zu zerbrechen. - Brillant besetzter Klassiker von Regie-Legende John Huston. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Lancaster (Ben Zachary) Audrey Hepburn (Rachel Zachary) Audie Murphy (Cash Zachary) John Saxon (Johnny Portugal) Lillian Gish (Mattilda Zachary) Charles Bickford (Zeb Rawlins) Albert Salmi (Charlie Rawlins) Originaltitel: The Unforgiven Regie: John Huston Drehbuch: Ben Maddow Kamera: Franz Planer Musik: Dimitri Tiomkin Altersempfehlung: ab 12