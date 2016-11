Sky Action 21:15 bis 22:55 Actionfilm Get the Gringo USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bankräuber Driver (Mel Gibson) flieht nach Mexiko - wo er prompt festgenommen und in eine Gefängnisstadt gesteckt wird. Der Außenseiter freundet sich dort mit einem zehnjährigen Jungen (Kevin Hernandez) und dessen Mutter (Dolores Heredia) an. Aber dann gerät der Junge in Lebensgefahr, denn der schwer kranke Gangster Javi (Daniel Giménez Cacho) will sich die Leber des Kleinen für eine Transplantation holen. Doch Javi hat die Rechnung ohne Driver gemacht. - Knallharter Actionthriller mit jeder Menge schwarzem Humor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Driver) Kevin Hernandez (Kid) Daniel Giménez Cacho (Javi) Jesús Ochoa (Caracas) Peter Stormare (Frank) Dolores Heredia (Kids Mutter) Roberto Sosa (Carnal) Originaltitel: Get the Gringo Regie: Adrian Grunberg Drehbuch: Mel Gibson , Stacy Perskie, Adrian Grunberg Kamera: Benoit Debie Musik: Antonio Pinto Altersempfehlung: ab 18