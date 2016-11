Sky Action 12:20 bis 14:00 Actionfilm The Marksman - Zielgenau USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Terroristen bringen ein russisches Atomkraftwerk in ihre Gewalt und nehmen mehrere amerikanische Geiseln gefangen. Navy-Soldat Painter (Wesley Snipes) soll sie retten, bevor das Kraftwerk aus der Luft angegriffen wird. Doch Painter erkennt in letzter Sekunde, dass es sich um eine Falle handelt. - Bleihaltiger Actionthriller: Wesley Snipes zeigt Atom-Terroristen was eine echte Kettenraktion ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wesley Snipes (Painter) Anthony Warren (Capt. Naish) Peter Youngblood Hills (Hargreaves) William Hope (Johnathan Tensor) Warren Derosa (Orrin) Ryan McCluskey (Rodgers) Emma Samms (Amanda Jacks) Originaltitel: The Marksman Regie: Marcus Adams Drehbuch: J. S. Cardone, Andy Hurst Kamera: Michael Slovis Musik: Barry Taylor Altersempfehlung: ab 16