Die Prostituierte Aileen (Charlize Theron) erlebt auf der Straße die Hölle. Erst als sie mit der schüchternen Selby (Christina Ricci) eine Liebesbeziehung beginnt, sieht sie ihre Chance auf ein ganz normales Leben. Doch ihr letzter Kunde ist ein brutaler Vergewaltiger. Ihre aufgestaute Wut entlädt sich in einer Reihe brutaler Morde. - Charlize Theron in ihrer beeindruckenden Oscar-Rolle nach der Biografie von Aileen Wuornos, die 2002 hingerichtet wurde.