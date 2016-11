Sky Emotion 08:15 bis 09:50 Drama Ein Mann für Valentine USA 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Tom (Scott Wolf) hat gerade erfahren, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat. Damit seine achtjährige Tochter nicht ganz ohne Vater aufwächst, sucht er für seine getrennt von ihm lebende Frau Valentine (Courtney Ford) einen Mann. Bei der Suche merkt er, wie fremd Valentine ihm geworden ist. Prompt verliebt er sich erneut in sie. - Berührendes Romantikdrama über eine neu entfachte Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Wolf (Tom Bishop) Courtney Ford (Valentine Bishop) Brady Smith (Michael) Jay Black (Mac Brown) Audrey Casson (Pheobe) Kristen Miller (Brynn) David Leisure (Biron) Originaltitel: Meet My Valentine Regie: Brian Herzlinger Drehbuch: Jay Black, Brian Herzlinger Kamera: Akis Konstantakopoulos Musik: Mj Mynarski Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 255 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 111 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 75 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 55 Min.