Sky Sport 2 20:15 bis 22:15 Motorsport Formel 1: Großer Preis von Brasilien Rennen in Sao Paulo Stereo 16:9 HDTV Merken Im Samba-Takt zum Titel - WM-Leader Nico Rosberg kann mit einem Sieg beim Grand Prix von Brasilien vorzeitig die Korken knallen lassen. Nach seinem zweiten Platz in Mexiko hat der Mercedes-Pilot 19 Punkte Vorsprung auf seinen Stallrivalen Lewis Hamilton. "Es ist cool, in dieser Situation zu sein", sagt der 31-jährige Wiesbadener, "aber ich hebe nicht ab." Weltmeister Hamilton gab sich nach seinem Triumph in Mexiko kämpferisch: "Ich gebe bis zum Ende Vollgas. Ich weiß, dass sich alles bis zur letzten Minute ändern kann." Pro Rosberg spricht, dass er bereits zweimal auf dem Autódromo José Carlos Pace gewinnen konnte (2014, 2015), während Hamilton noch nie ganz oben auf dem Pod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

