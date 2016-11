Junior 12:40 bis 13:00 Trickserie Marsupilami - Im Dschungel ist was los Hinter Gittern F, D 2010 Stereo 16:9 Merken Bauwahn und Ollie ermitteln mit einem Analysegerät die DNS von allen Tieren und Pflanzen des palombianischen Dschungels und patentieren sie auf Felizias Absahn-Handelsgesellschaft. Auf Befehl von Felizia wird alles mit einem Stempel mit dem Absahn-Logo versehen und wer etwas essen, benutzen oder auch nur betrachten will, muss bezahlen. Wer das nicht tut, wird ins Gefängnis gebracht. So landen Hektor, Tante Diana, Topangadakota, Tofurki und eine Menge Tiere hinter Gittern. Der einzige, der jetzt noch helfen kann, ist Marsu, dem Bauwahn und Ollie natürlich keinen Stempel verpassen konnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Roche (Hector) Carin C. Tietze (Tante Diana) Jochen Bendel (Bauwahn) Christoph Jablonka (Ollie) Kathrin Simon (Felizia) Gerd Meyer (Topanga) Tobias John v. Freyend (Tofurki) Originaltitel: Marsupilami Regie: Claude Allix, Moran Caouissin Drehbuch: Huillaume Enard, Cyrill Tysz