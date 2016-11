Junior 09:40 bis 09:50 Trickserie Kleine Prinzessin Ich will das ausschneiden GB 2006 Stereo 16:9 Merken Die Großtante hat der kleinen Prinzessin ein Kleid geschickt. Es gefällt ihr überhaupt nicht, aber sie muss es anbehalten, bis die Großtante zum Nachmittagstee kommt. Als die Prinzessin sich die Zeit mit Ausschneiden vertreibt, hat sie ruckzuck ein Loch ins Kleid geschnitten. Alle Versuche, es zu reparieren, machen das Kleid nur noch löchriger. Wie soll sie das bloß der Großtante erklären? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Princess Drehbuch: Dan Wicksman, Rachel Murrell, Kelly Marshall, Dave Ingham, Cas Willing

