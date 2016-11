RTL Crime 09:15 bis 10:00 Actionserie The Glades Folge: 32 Aus alten Zeiten USA 2012 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 6: Jim ist gezwungen mit seinem Ex-Partner, dem verurteilten Mörder Mike Ogletree, zusammenzuarbeiten: Eine Zeugin, die Logan Barrett, einen zum Tode verurteilten Mörder, entlasten wollte, wurde ermordet aufgefunden. Mike war damals einer der Polizisten, der für Logans Verurteilung verantwortlich war... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Michelle Hurd (Colleen Manus) Jordan Wall (Daniel Green) Taylor Cole (Jennifer Starke) Tuc Watkins (Dr. Brett Denning) Originaltitel: The Glades Regie: Kelly Makin Drehbuch: Lee Goldberg, William Rabkin Kamera: Jaime Reynoso Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 256 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 112 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 76 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 56 Min.