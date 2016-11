Spiegel Geschichte 22:25 bis 23:10 Dokumentation Die Macht der Liebe - Geschichte eines rätselhaften Gefühls D 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: "Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt - glücklich allein ist die Seele, die liebt" dichtet Johann Wolfgang von Goethe Ende des 18. Jahrhunderts. Was ist das für ein Gefühl, das die Menschen bereits bei den ersten Höhlenzeichnungen beschäftigt? Wie gehen die alten Griechen mit dem Thema Liebe um? Wie wird Liebe im deutschen Kaiserreich gelebt, wie in der Weimarer Republik und anschließend in Nazi-Deutschland? Welchen Stellenwert nimmt die Liebe seit Bestehen der Bundesrepublik ein? Wie beeinflussen uns Erziehung, Moralvorstellungen und soziale Kontrolle? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Macht der Liebe - Geschichte eines rätselhaften Gefühls