Spiegel Geschichte 20:15 bis 20:55 Dokumentation The Sixties Das Jahr 1968 USA 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 9: Das Jahr 1968 nimmt eine herausragende Stellung ein. Die Ermordung von Martin Luther King und Robert Kennedy, die Democratic National Convention in Chicago sowie die Präsidentenwahl von Richard Nixon wirken sich nachhaltig auf die Geschichte der USA aus. Tom Hanks schildert die damaligen Ereignisse und zeigt, welche Folgen diese bis heute haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Spiro Agnew (Himself (as Gov. Spiro Agnew)) Carl Albert (Himself (as Rep. Carl Albert)) Lauren Bacall (Herself - Actress) Joseph Benti (Himself - CBS News) David Brinkley (Himself - Journalist, NBC News) William F. Buckley (Himself - Conservative columnist) Walter Cronkite (Himself - CBS News) Originaltitel: The Sixties Musik: Blake Neely

