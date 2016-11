Spiegel Geschichte 06:20 bis 06:50 Dokumentation My Revolution - Video-Tagebuch aus Kiew D 2014 Stereo 16:9 Merken Der Film zeigt, wie die "Euromaidan"-Demonstrationen im November 2013 begannen, nachdem die ukrainische Regierung die Unterzeichnung des EU-Assoziations-Abkommen verweigerte. Deutlich wird, wie im Februar 2014 die Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei eskalierten und nach der Flucht der ukrainischen Regierung die Krise im Konflikt mit Russland um die Halbinsel Krim eskalierte. Alle Protagonisten des Films waren während der Proteste in Kiew vor Ort und berichten noch während der Krise via Skype über ihre Erlebnisse - ein Blick hinter die Kulissen der Proteste. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: My Revolution - Video-Tagebuch aus Kiew

