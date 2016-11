Goldstar TV 01:00 bis 04:00 Show Tanzparty Stereo 16:9 Merken Heiße Rhythmen und Melodien. Schwungvolle Tanzmusik bringt Partystimmung ins Wohnzimmer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Juliane Werding, Jürgen Marcus, Middle Of The Road, Gunter Gabriel, Donikkl, Nico Gemba, Antonia, DJ Ötzi, Hermes House Band, Michael Morgan, Bernhard Brink, Anna Maria Zimmermann, Tony Christie, Mary Roos, Michael Wendler, Madeline Willers, Jürgen Drews, Originaltitel: Tanzparty

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 412 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 222 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 142 Min. Blade 2

Actionfilm

RTL II 02:15 bis 04:00

Seit 97 Min.