Niederlande 2 21:05 bis 22:00 Sonstiges Klonen: Wens of Waanzin NL 2016 HDTV Merken Sophie en Bas duiken in de wereld van het klonen. Sophie ontdekt dat het therapeutisch klonen van menselijke embryo's kan bijdragen aan het bestrijden van ernstige ziektes. Bas reist af naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, waar wetenschappers de Siberische wolharige mammoet, die ruim 6000 jaar geleden uitstierf, tot leven proberen te wekken. Bovendien is hij getuige van de geboorte van de eerste Nederlandse kloonhond die zeven maanden later met zijn Rotterdamse eigenaren wordt herenigd. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sophie Hilbrand, Bas Haring