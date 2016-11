Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Houten NL 2016 HDTV Merken Van zichzelf is Lydia van Maurik een bezige bij. Er is eigenlijk maar één plek waar ze echt compleet tot rust komt en dat is in de natuur. In Schalkwijk vond zij haar droomplek op de boerderij waar ze woont met haar man en tientallen bokjes. Wij proeven vandaag een dagje aan het boerenleven in het hart van Nederland. En op de GHL-bank ontmoet Kefah een bijzondere tiener: Noud Fortuin, een jongen die werd geboren als meisje. Noud vertelt Kefah wat de liefde van zijn ouders en zusje tijdens zijn coming-out voor hem hebben betekend. En ook de warmte die hij toen, en nu nog steeds, in zijn kerk voelt, doet hem goed. Noud neemt Kefah mee naar huis en stelt hem daar voor aan zijn moeder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Henk van Steeg, Kefah Allush, Mirjam Bouwman, Hella Van der Wijst, Bert van Leeuwen Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde