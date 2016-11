Niederlande 2 06:40 bis 07:00 Sonstiges Hallo Nederland NL 2016 HDTV Merken Met o.a.: Er is een toenemende interesse voor speciale bieren. Dit is ook terug te zien in de trend om bieren in te kopen en dan voor lange tijd te laten rusten. Hoe langer de drank wordt bewaard, hoe beter de smaak wordt. * Dertienduizend kinderen met een handicap gaan nooit naar school, ook niet naar het speciaal onderwijs. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind wil dat ook deze kinderen naar school gaan door ze onderwijs op maat aan te bieden. Op een school met kinderen zonder handicap. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jeroen Latijnhouwers, Carrie ten Napel, Mascha de Rooij Originaltitel: Hallo Nederland

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 315 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 75 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 75 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 75 Min.