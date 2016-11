TNT-Serie 23:10 bis 00:10 Fantasyserie Game of Thrones Niemand USA, GB 2016 16:9 Merken Jaime gelingt es, Schnellwasser zu erobern. In Königsmund verkündet der König, dass sich fortan jeder vor einem geistlichen Gericht verantworten muss, woraufhin Cersei alle Hoffnung verliert. Arya wird in Braavos von der Schauspielerin gepflegt, die sie gerettet hatte, doch die Heimatlose spürt die beiden auf. In Meereen erscheint die Lage indes immer hoffnungsloser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lannister) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) Lena Headey (Cersei Lannister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Nathalie Emmanuel (Missandei) Maisie Williams (Arya Stark) Conleth Hill (Lord Varys) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Mark Mylod Drehbuch: George R.R. Martin, David Benioff, D.B. Weiss Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16