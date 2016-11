TNT-Serie 18:40 bis 19:30 Krimiserie Cold Case 8:03 Uhr USA 2007 16:9 Merken An einem Tag im Jahre 2002 wurden ein wohlhabendes weißes Mädchen sowie ein vom Leben benachteiligter schwarzer Teenager zur gleichen Tageszeit ermordet. Die ehemalige verdeckte Ermittlerin Miller entdeckt einen Zusammenhang zwischen den zwei Morden. Die Spur führt zunächst zu Drogendealern, die etwas mit dem Tod des Teenagers zu tun haben könnten. Doch die Wahrheit ist viel schockierender. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Ernie Hudson (Moses Jones) Originaltitel: Cold Case Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Veena Sud Kamera: Paul Sommers Musik: Michael Levine